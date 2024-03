Serie B maschile. L’Invicta a Tuscania per il big-match

Trasferta a Tuscania per l’Invicta che, nel ventesimo turno del girone "F" di serie B maschile, prova il colpo grosso per quello che è l’incontro clou della ventesima giornata maschile. I laziali infatti sono secondi in classifica con 47 punti, ben quattro in più dei grossetani allenati da Fabrizio Rolando che hanno oggi l’occasione di accorciare sulla formazione avversaria. Sarà una sfida difficilissima per Alessandrini e soci, chiamati ad una prova praticamente perfetta per provare a violare il campo di Tuscania. I laziali dopo due trasferte consecutive tornano a giocare tra le mura amiche del Palazzetto dell’Olivo, per un big-match che promette spettacolo e che ha il sapore dei playoff. In palio, infatti, buona parte delle chance di accedere ai playoff essendo di fronte la terza in classifica, Invicta con 43 punti, e la seconda forza del girone, Tuscania appunto che è seconda con 47 ad una sola lunghezza dalla capolista ToscanaGarden Arno. Grossetani che nelle ultime due sfide hanno perso col Foligno e poi hanno lasciato un punto ad Anguillara. Oggi quindi servirà una prestazione praticamente perfetta. All’andata la Maury’s Com Cavi Tuscania si impose con un netto 0-3 a Marina di Grosseto. A dirigere l’incontro saranno i signori Gianclaudio Bosica e Federica Grasso. La formazione di coach Rolando dovrebbe partire con Grassi al palleggio, con Pellegrino in diagonale, Galabinov e Alessandrini laterali, Ielasi e De Matteis al centro, Sposato libero. Appuntamento alle 17.30. Il programma della giornata: Italchimici Foligno-Ecosantagata Civita Castellana, Maury’s Comcavi Tuscania-Invicta, Naturenergy Anguillara-New Volley Sansepolcro, Lupi Santa Croce-Volley Club Orte, Kabel Volley Prato-Maxitalia Jumboffice, Tomei Livorno-Toscanagarden Arno, Gruppo Lupi Pontedera-Upc Volley Camaiore.