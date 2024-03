Serie B maschile. L’Invicta cerca subito il riscatto nel match contro l’Anguillara

L’Invicta di Fabrizio Rolando prova a rimettersi in moto. Dopo il passo falso con sconfitta del turno precedente, oggi alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto, il sestetto grossetano ospita l’Anguillara per il 19° turno di campionato. La formazione di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, attualmente ha 25 punti in classifica ed è decima. I grossetani, terzi, non dovrebbero avere problemi contro gli avversari di questa sera, sempre se avranno metabolizzato la sconfitta in Umbria del turno precedente. Il programma della giornata: Ecosantagata Civita Castellana-Maury’s Comcavi Tuscania, Invictavolleyball-Natuerenergy Anguillara, New Volley Sansepolcro-Ies Tomei Livorno, Volley Club Orte-Kabel Volley Prato, Maxitalia Jumboffice-Lupi Santa Croce, Toscana Garden Arno-Gruppo Lupi Pontedera, Upc Delta Volley-Italchimici Foligno. Trasferta a Rosignano oggi alle 18 per l’Invicta maschile di serie D. I giovani "terribili" allenati da Enrico Ferrari oggi sfidano la Pallavolo Rosignano. Trasferta insidiosa per la capolista grossetana che, pur avendo vinto lo scontro diretto nel turno scorso, oggi gioca sul campo della quarta in classifica, separata solamente da 6 punti. Sarà quindi una sfida da prendere con le molle.