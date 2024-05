Serie B maschile. L’Invicta chiude la stagione ospitando il Sesto Fiorentino

Ultima fatica dell’anno per l’Invicta nel torneo di serie B maschile. Sfumata la possibilità di conquistare il secondo posto e quindi di fare i playoff, la formazione di coach Fabrizio Rolando oggi alle 18 saluta i proprio tifosi. Al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto infatti arriva il Maxitalia Jumboffice Sesto Fiorentino, sesta in classifica. Di fatto un incontro che non ha più appeal per nessuna delle due formazioni. Fuori dai giochi playoff e salve, le due formazioni giocheranno solamente per confermare la propria buona posizione di classifica. Soprattutto i grossetani, terzi con 53 punti, dovranno guardarsi dal Civita Castellana che insegue a quota 51 punti. Il turno scorso ha decretato molti dei verdetti finali: manca solo il più importante, ovvero la sfida fra Arno e Tuscania non poteva che finire all’ultima giornata con il brivido in più di stare attaccati al risultato l’una dell’altra. È chiaro che Tuscania è artefice del suo destino in quanto ha bisogno di vincere un solo set contro l’Era Volley. Sfida a distanza che vede peraltro Arno dover andare sul difficile terreno di Civita Castellana che ha ancora l’obiettivo del terzo posto distante solo due punti, tenuto ben saldo dall’Invicta che ospita una Sestese senza obiettivi se non quello di chiudere in crescendo una stagione travagliata.