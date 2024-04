Serie B maschile. L’Invicta piega l’Orte e resta al terzo posto

L’Invicta non fa sconti al Volley Orte, fanalino di coda, e si prende tre punti netti in casa e rimane al terzo posto nel torneo di serie B maschile con 53 punti. Vittoria rotonda e netta 3-0 (25-15, 25-19, 25-16) contro l’ultima della classe e già retrocessa. Doveva essere una passeggiata per il team di Fabrizio Rolando e così è stato, in attesa dello scontro diretto del prossimo turno sul campo del Toscana Garden Arno. La vittoria contro Orte è maturata in poco più di un’ora: troppo il divario tra le due formazioni, con i grossetani terzi in classifica e con l’ambizione di provare a centrare i playoff, e con gli umbri ultimi in classifica con zero punti in classifica. Una formazione quella umbra, giovanissima, che si sta facendo le ossa in questo campionato. Rolando, visto il divario tra le due squadre, ha dato molto spazio anche a quei ragazzi che finora avevano giocato meno. Con due giornate al termine del campionato sabato si giocherà Castelfranco-Invicta: se i grossetani riuscissero a vincere si porterebbero ad un punto dal Toscana Garden Arno Castelfranco, in attesa poi dell’ultima giornata.

Il primo set ha visto il totale predominio dei grossetani, che sono partiti forte con un ritmo importante e non hanno lasciato modo alla formazione di Orte nemmeno di entrare in partita. Il divadio di dieci punti infatti è arrivato fino al termine del set. Decisamente più combattuto invece il secondo set, dove coach Rolando ha fatto giocare alcuni ragazzi che finora avevano giocato meno e per vincere i grossetani hanno dovuto dare una decisa accelerata. Vittoria importante alla fine per 25-19; nel terzo set la musica non è cambiata, con Alessandrini e soci che hanno spinto sull’acceleratore per chiudere in poco più di sessanta minuti l’incontro. Un successo mai in discussione insomma, con Galabinov e soci che hanno ancora la possibilità di centrare il secondo posto ed accedere ai playoff.