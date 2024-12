Serie b maschile. L’Invicta riceve il Cus Genova

Dopo aver battuto la capolista l’Invicta non si vuole più fermare. Stasera alle 21 per l’undicesima giornata di serie B maschile, la formazione di Rolando ospita il Cus Genova, formazione che gravità a metà classificae che non va sottovalutata. "Affrontiamo una squadra con individualità importanti. Se la giocano forte contro tutti, dobbiamo essere attenti e dobbiamo provare a prendere tre punti. Prima della sosta abbiamo tre partite dove dobbiamo provare a migliorare la nostra classifica. La vittoria contro la prima in classifica è stata una partita che serve a delineare il campionato. Ci sono molte squadre che se la giocheranno per i piani alti della classifica. Cus Genova lotterà per stare in alto. Dobbiamo valutare Dematteis, perché ha qualche fastidio fisico". Il campionato è ancora lungo, visto che si tornerà in campo per giocare il turno infrasettimanale mercoledì con i maremmani ospiti dei Lupi Santa Croce terzi in classifica.