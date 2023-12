Serie B maschile. L’Invicta riceve il Sansepolcro che è penultimo

Diciannove punti di differenza, ma una sfida da non prendere sotto gamba. Oggi alle 21 l’Invictavolleyball gioca la decima sfida di serie B maschile ospitando il Sansepolcro, formazione penultima in classifica con un solo punto. Ben 20 invece quelli messi insieme finora dai grossetani che stanno viaggiando nei piani alti della classifica. Sulla carta sembra una sfida già scritta, ma l’Invicta dovrà approcciarla al meglio, evitando passaggi a vuoto. Il programma della giornata: Invictavolleyball-New Volley Sansepolcro, Ecosantagata Civita Castellana-Kabel Volley Prato, Maury’s Comcavi Tuscania-Upc Delta Bevande Camaiore, Lupi Santa Croce-Toscanagarden Arno, Ies Tomei Livorno-Gruppo Lupi Pontedera, Naturenergy Anguillara-Maxitalia Jumboffice, Italchimici Foligno-Volley Club Orte. E’ il giorno tanto atteso per il primato nel girone B di serie D maschile di volley. E l’Invictavolleyball di serie D maschile vuol continuare a vincere. Oggi, per la sesta giornata del girone B, i ragazzi allenati da Enrico Ferrari saranno impegnati alle 17.30 a Marina di Grosseto contro la Pallavolo Rosignano, capolista con un punto in più proprio rispetto ai grossetani.