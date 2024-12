Serie B maschile: Pignatti brilla nel Top Volley, Montanari e Marchesi in vetta

Il secondo turno infrasettimanale dei gironi a quindi squadre del torneo di Serie B maschile, costringe all’anticipo anche delle classifiche del Top Volley, ormai in vista dei primi bilanci stagionali, e dell’anno solare, che come è tradizione porteranno tra qualche giorno, alla proclamazione della miglior squadra, e del miglior bomber modenesi del 2024.

Nelle ultime gare dell’anno le classifiche si stanno animando, anche grazie ai punteggi che stanno pian piano consolidandosi: anche questa settimana sono tre i giocatori sopra quota trenta, che porta a dodici atleti, in undici giornate, sopra la quota fatidica che fa notizia: questa settimana tocca ancora allo schiacciatore della Stadium Mirandola Matteo Pignatti, che come la scorsa settimana mette a segno 32 punti, ma che questa volta gli valgono anche il successo di tappa, il suo primo di una, si spera, lunga carriera.

Alle sue spalle due vecchie conoscenze del Top Volley, l’ex-capolista Martina Montanari dello Studio Logica 2 Invicta, al suo sesto trentello in carriera, secondo nel 2024/25, ed Alessandro Bartoli della Beca Tensped Spezzanese, anche lui per la sesta volta oltre quota trenta, ma che mancava a questo livello da quasi dieci anni.

Pur con questi punteggi importanti, la classifica Generale cambia solo in parte, nel senso che il leader della settimana scorsa, Nicola Marchesi della RCL Gallonese, mantiene la vetta, ma in coabitazione perfetta con Martina Montanari, a quota 21 punti a partite giocate, dieci per il ragazzo, ed otto per la ragazza. Curiosamente Marchesi divide anche la vetta della classifica a punti, con 210 punti messi a terra, questa volta proprio con Bartoli, mentre è Martina Susio la prima ragazza, terza della classifica con 201 punti, a superare quota 200.

Questa settimana però, una volta tanto vogliamo celebrare anche un ruolo che normalmente non trova grandi spazi in queste classifiche, quello del libero: l’occasione ci è fornita dalla quinta volta in dieci gare disputate, in cui il libero del Volley Castelvetro Camilla Bortolotti, classe 2001, va a punto, anche questa settimana come tre turni fa, con ben due punti. Sono così in totale sette i punti della Bortolotti, che la pone al 494° posto nella classifica generale, davanti almeno ad una cinquantina di attaccanti veri, anche se il record assoluto rimane in mano a Serena Marchi, universale dell’EdilCam Cavezzo, che il 22 novembre del 2022 piazzò tre punti da libero, in una unica partita.

Sono quattordici i liberi a segno in questa prima parte di stagione, ma solo altri tre, Fabio De Luca dell’Enjoy Caffè, Alessio Soncini del Soliera 150, e Gabriele Cavazza della Tecnoarmet sono andati a segno due volte, ma sempre un punto alla volta.

