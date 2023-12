Serie b maschile. Scavalcata Ancona, la prossima con Ravenna

È un Natale felice per il nostro volley maschile. Tre squadre nelle prime tre posizioni del girone E della B maschile. Nell’ultimo turno il ribaltone in testa dove è volato Castelferretti che ora guida in solitario con un punto di vantaggio su Ancona e Osimo. E la nuova capolistaì potrà sfruttare un altro turno casalingo: al PalaLiuti scenderà Ravenna. Poi quello tra Loreto e Ancona, mentre Osimo riceverà Forlì.

B maschile (girone E), undicesima giornata. San Marino-San Severino 3-0, Ravenna-Potentino 1-3, Ferrara-Macerata 2-3, Castelferretti-Loreto 3-1, Civitanova-Osimo 0-3, Rubicone-Ancona 3-2. Ha riposato: Forlì.

Classifica: Castelferretti 26; Ancona e Osimo 25; Ferrara 21; Loreto 20; Macerata 17; San Marino 11; Potentino e Ravenna 10; Rubicone e San Severino 9; Civitanova 7; Forlì 5.

Prossimo turno. Castelferretti-Ravenna, Macerata-Rubicone, Potentino-San Marino, San Severino-Ferrara, Osimo-Forlì, Loreto-Ancona. Riposa: Civitanova.