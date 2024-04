Serie B maschile. Vittoria al quinto set per l’Invicta di Rolando

Vittoria al quinto set e due punti in classifica conquistati. L’Invicta di coach Fabrizio Rolando continua a cullare il proprio sogno del terzo posto, e magari qualcosa di più, nel campionato di serie B maschile. I grossetani hanno vinto 3-2 sul campo dei Lupi Santa Croce 25-16, 18-25, 25-23, 21-25, 25-15. Grossetani partiti un po’ a rilento nel primo set, e padroni di casa che hanno preso il via allungando e facendo propria la prima frazione. Poi però è salita in cattedra la formazione di Rolando, che ha messo a segno diversi break vincendo il secondo set. Quindi la formazione di casa ha vinto di forza il terzo set, ma la squadra di Rolando non ha mollato tornando nuovamente in parità. Nel quinto e decisivo set però l’Invicta, approfittando di un po’ di nervosismo dei locali, ha allungato in maniera decisiva nel tie break portandosi a casa due punti.

"E’ stata una partita difficile, sapevamo che avremmo rischiato – ha spiegato a fine partita il presidente Andrea Galoppi –. Santa Croce è una grande squadra, mi chiedo come possa essere invischiata nella zona retrocessione. La nostra prestazione c’è stata, a parte il primo set. Loro sono andati via e non siamo riusciti a tenergli testa. Poi la partita è stata di alto livello. Loro hanno ragazzi di serie A. Ancora mancano quattro partite, il campionato finora racconta che partiamo a rilento ma poi maciniamo gioco e lo portiamo fino in fondo. Abbiamo vinto al quinto set con sicurezza. Abbiamo mantenuto il nostro livello di gioco. Ora avremo due partite più semplici, però è vero che sia Sansepolcro che Orte sono penultima e ultimae una sarà una trasferta lontana. Dobbiamo ottenere il massimo per far sì di giocare poi con tranquillità le ultime due partite. Sarebbe sorprendente se non portassimo via sei punti. E davanti a noi poi ci sarà uno scontro diretto".