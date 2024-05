SERIE B MASCHILE. Zephyr chiude la stagione a testa alta

Zephyr Mulattieri

2

Ilario Ormezzano

3

(25-19; 20-25; 25-23; 19-25; 11-15)

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Rossini S. 2, Garfagnini, Poggio 29, Rossini G., Conti 15, Bottaini 7, Vescovi 16, Calcagnini 2, Orlandi 2, Fontona 2, libero Vignali. All. Delvecchio.

ILARIO ORMEZZANO BIELLA: Frison E. 3, Spinello, Avalle 18, Scardellato 3, Giacobbo 12, De Benedetti, Sarasino 8, Mangaretto 16, Bottigella 2, Frison D. 16, libero Vicario. All. Di Lonardo.

Arbitri: Tagliaferro e Iovinella

SANTO STEFANO MAGRA – Partita piacevole tra due squadre che non avevano un granché da chiedere al campionato, giunto all’ultimo atto, e che hanno lottato fino al tie-break concluso in favore dei piemontesi. Per l’ultima sfida dell’anno rossoblù, retrocesso già da tempo, in campo con Samuel Rossini, alternato brevemente a Garfagnini, al palleggio, con Conti e Bottaini L. al centro, con Vescovi e Cacagnini e a tratti Orlandi di banda e con Vignali libero, rilevato per pochi minuti da Gabriel Rossini.

I.G.