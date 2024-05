Serie B maschile. Zephyr ci mette tanta grinta. La vicecapolista vince a fatica

Rossella Caronno

3

Zephyr Mulattieri

1

(25-14; 23-25; 25-13; 25-22)

ROSSELLA CARONNO: Venturini 2, Fasanella 2, Carcereri 1, Ronzoni 9, Piccinini 16, Crusca 8, Masciadri 20, Della Canonica 4, Ruo 17, Fasol e Gabrielli liberi. All. Gervasoni.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Bottaini 9, Poggio 20, Conti 6, Orlandi 0, Vescovi 8, Calcagnini 7, Sisti 2, Alderete 0, Garfagnini 0, libero Vignali. All. Delvecchio; vice Sisti.

Arbitri: Palumbo e Alice

CARONNO (Varese) – La Zephyr ha lottato, ma contro la vicecapolista era difficile fare di più. E’ così arrivata una sconfitta che nulla cambia per quanto riguarda la classifica, lasciando invece buoni riscontri per quanto riguarda la prestazione. "Nonostante il risultato possiamo ritenerci soddisfatti di quanto visto durante la partita – spiega coach Delvecchio – perché abbiamo messo in difficoltà la seconda forza del campionato. L’abbiamo costretta a schierare in campo i migliori giocatori per uscire dai momenti di difficoltà". Una trasferta che si lascia alle spalle anche qualche recriminazione. "Peccato per il finale – continua Delvecchio – dove siamo stati penalizzati da una svista arbitrale sul loro match point, altrimenti ci sarebbe stata qualche possibilità in più di portarli al tie-break".

Ilaria Gallione