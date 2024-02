Serie B. Mosaico, contro Ozzano una vittoria che dà ossigeno

Con una prestazione maiuscola il Mosaico Ravenna ferma la corsa del lanciatissimo Ozzano (reduce da 4 vittorie consecutive, l’ultima contro il capoclassifica Gossolengo) e rilancia le sue possibilità nella corsa-salvezza. Tisci propone per la prima volta Bendoni nel sestetto di partenza in luogo di Gennari, con Tosi regolarmente in campo nonostante il dolore al piede. Primo set confuso, con le ravennati che ricevono male (1 colpo perfetto su 19) e non sono efficaci a muro (nessun punto), tuttavia un buon servizio (3 ace, 1 solo errore) e una buona percentuale in attacco, unitamente agli errori avversari, consentono di condurre a lungo e chiudere con i colpi di Bacchi (alla fine 44% per lei, tutti suoi i palloni "caldi") e Tosi. Sulle ali dell’entusiasmo il Mosaico spinge ancora e gioca il set perfetto, mettendo a referto i muri (4), una ricezione ottimale e una Bacchilega dominante in prima linea (5 punti in attacco e 3 a muro). Emozioni nel terzo set: fino al 12-6 le ravennati non mollano niente, poi sbagliano al servizio e in attacco, venendo raggiunte sul 15 pari e staccate sul 20-22. Ma una reazione di carattere (non il tratto più rilevante del Mosaico di quest’anno finora) consente a Bacchilega e Bacchi di ricucire il distacco e lanciare Tosi per l’ultimo attacco vincente, al terzo match ball disponibile. MOsaico Ravenna – Fatro Ozzano 3-0 (25-21, 25-15, 27-25) Mosaico: Bacchi 18, Bacchilega 13, Ollino 14, Tosi 12, Bendoni 5, Vingaretti, Vianello (L); Testi 1, Sbano. NE: Gennari, Caruso, Engaldini, Benzoni. All. Tisci Ozzano: Monaco 4, Pavani 8, Ferrari 10, Casini 16, Guerra 2, Pedrazzi 2, Righi (L); Bondavalli 2, Ghiberti, Coco 4. All. Turrini.

Marco Ortolani