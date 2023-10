Serie b. Mosaico e P.Pezzi, doppia sconfitta

Luci e ombre in casa Mosaico: la prima squadra (B1) ha subito la terza sconfitta consecutiva, lasciando strada (3-1) ad un Ozzano imbottito di ex ravennati (Monaco, Ndiaye, Guerra e Ghiberti). La squadra di Barbolini non trova continuità in nessun fondamentale e la classifica (solo 2 punti, frutto dei due tiebreak persi) è deficitaria rispetto alle ambizioni. Una piccola consolazione viene dalla seconda squadra (B2) che ha ottenuto la terza vittoria, superando nel derby di Lido Adriano, l’Olimpia Teodora, ancora ferma a zero punti e zero set vinti. Senza storia il match, con netta prevalenza delle ragazze di Focchi su un’Olimpia troppo leggera e con grossi problemi di organico. "C’è entusiasmo fra le mie ragazze – commenta Focchi – ma il primo posto in classifica non ci deve far dimenticare il nostro obiettivo, che è la salvezza". Poco spazio per la Pietro Pezzi (B maschile) che non è riuscita a rovesciare il pronostico e al Costa ha ceduto al 4Torri Ferrara (1-3). Cervia e Massa hanno colto vittorie da 3 punti, entrambe per 3-1. Massa ha superato in casa Montesilvano, mentre la MyTech è andata a vincere a Pescara.

Marco Ortolani