Serie b. Mosaico, stagione ormai compromessa

La sconfitta del Sassuolo a Garlasco ritarda il verdetto di retrocessione per il Mosaico, piegato dal Rubiera. A quattro giornate dalla fine i punti di distacco sono sei, ma il Mosaico dovrà osservare anche il turno di riposo, per cui le speranze sono puramente aritmetiche per un gruppo che utilizza queste gare per dare un po’ di vetrina alle giovani (Engaldini, Caruso e Benzoni in campo sabato scorso). Peraltro si registra l’infortunio alla mano di Vingaretti, che salterà alcune partite. Strada sbarrata anche per la Pietro Pezzi ad Ancona (3-0). Per salvarsi i ravennati dovranno recuperare 2 punti sul San Marino nelle restanti 4 partite. In B2 il Mosaico Jr ha conquistato a Rimini la vittoria (3-1) che vale il quarto posto e la salvezza aritmetica con 4 giornate d’anticipo. Quasi fatta anche per Massa (sconfitta 0-3 contro Pesaro), mentre a Cervia (sconfitta 3-2 a Bologna) manca ancora qualche punto. Per l’Olimpia un altro 0-3 a Montesilvano.

Marco Ortolani