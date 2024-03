Serie B. Pietro Pezzi show

PIETRO PEZZI RAVENNA

3

LUBE CIVITANOVA

0

(31-29 25-13 25-21)

PIETRO PEZZI: Cerquetti 1, Baroni 10, Minniti 5, Giugni 8, Cardia 6, Oliva 11, Marchini (L); Aldini, Rizzi. NE: Zama, Ciccorossi, Fiorini, Anconelli. All. Rizzi.

LUBE CIVITANOVA: Giacomini 5, Giani 11, Iurisci 11, Cremoni 14, Zara 3, Stambuco, Spina, Stella, Dolcini. All. Rosichini.

Una PietroPezzi garibaldina trova tre punti d’oro nello scontro diretto di bassa classifica con la Academy della Lube Civitanova. Rizzi torna al suo ruolo di allenatore e salirà in campo solo per un breve cambio al servizio, dopo aver giocato da regista e da opposto nelle giornate precedenti. Schiera pertanto la propria acciaccatissima squadra, con Cerquetti in regia (ma con flebite al braccio), Baroni opposto, Minniti (con antidolorifici per il ginocchio) e Giugni al centro (Raggi out per infortunio ad un dito, rientrerà per la prossima), Oliva e Cardia (limitato nei salti e servito pochissimo in attacco, ma decisivo per la ricezione) alla mano e Marchini libero. Snervante punto a punto nel primo set, che risulterà quello decisivo per orientare il match. La squadra ravennate arriva prima a 24, ma spreca tre occasioni per chiudere e si fa rimontare dai marchigiani che, a loro volta, non chiudono un paio di palloni e consentono il controsorpasso e il punto del vantaggio, grazie ad un attacco della Lube in out. Nei successivi due set lo spirito battagliero della squadra ospite sembra annacquato, mentre la Pietro Pezzi spinge su ogni pallone, consapevole dell’importanza della posta in palio. Grazie alla disponibilità di giocatori non al meglio arrivano tre punti decisivi per una lotta nel fondo classifica che con ogni probabilità rimarrà aperta fino alla fine.

m.o.