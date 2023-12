Serie B. Risorge il Mosaico. Battuta la capolista

Clamoroso scatto di orgoglio del Mosaico guidato dal nuovo tecnico Tisci, che supera la capoclassifica Piacenza conquistando la prima vittoria stagionale. Tisci schiera Vingaretti dal primo minuto che risulterà determinante con la pressione al servizio e una regia precisa. Il primo set è sbloccato nel finale da un ace di Bacchi (top scorer con 17 punti ed un eccellente 52% in attacco), difeso da uno slash di Bacchilega (4 muri per lei). Costante vantaggio ravennate nel secondo set (Ollino in sestetto per Toniolo) e finale con ace di Vingaretti e muro di Bacchilega. Equilibrio anche nel terzo con il Mosaico favorito da un tecnico all’allenatore ospite Mazzola (19-16). "In tre allenamenti non posso essere stato io la chiave di questa vittoria – riconosce Tisci – ma ho visto entusiasmo, spirito di squadra e giocatrici esperte come Bacchi e Vingaretti che mi hanno dato una bella mano". Mosaico – Everest 3-0 (25-23, 25-19, 25-21)