Serie B1 maschile. Arno, netto successo nel derby con i Lupi

Arno Toscana Garden

3

Lupi Santa Croce

0

ARNO TOSCANA GARDEN: Berberi 3, Ciappelli 9, Simoni 13, Testagrossa 11, Aliberti 3, Nicotra 7, Taliani (L), Samminiatesi, Galoppini, Croce, Crescini, Parentini, Dell’Endice. All: Mattioli.

LUPI SANTA CROCE: Giannini 3, Gatto 16, Russo 1, Matteini 1, Brucini17, Petratti 8, Gabbriellini (L), Baldini, Gallina, Garibaldi, Moretti (L), Lorenzo Camarri, Nicolò Camarri. All: Pagliai.

Successione set: 25-23; 25-23; 25-20.

CASTELFRANCO - L’Arno Toscana Garden vince il derby di ritorno coi Lupi per 3-0 bissando, con lo stesso risultato, quello dell’andata. I castelfranchesi restano in alto, mettendo una seria ipoteca sulla partecipazione ai play-off promozione. I biancoverdi allenati da Mattioli, non hanno schierato capitan Da Prato, fermo ai box, sostituendolo con Ciappelli. Il giovane ha giocato senza timore, facendo la propria parte, concludendo il match in trance agonistica. Mattioli ha vinto il derby puntando tutto sui centrali e la tattica, seppur anomala nel volley, si è rivelata vincente. Simoni e Testagrossa hanno imperversato dall’inizio alla fine, facendosi trovare pronti pure a muro. Berberi li ha innescati a ripetizione. Dalla parte opposta il nazionale juniores Russo e Matteini hanno sofferto come non mai. Simoni e ha messo a segno 13 punti, Testagrossa 11. Dalla parte opposta un solo punto a ciascuno per Russo e Matteini. I numeri spiegano tutto. I Lupi hanno fatto meglio sulle bande con Brucini, Gatto e Petratti (31 punti) rispetto a Ciappelli, Nicotra e Aliberti (19) ma non è bastato, perché spesso sono stati contenuti, rivelandosi anche imprecisi. In difesa Taliani ha dato la solita carica all’Arno che ha sentito di più il derby, vincendolo con maggiore caparbietà, nonostante la pesante assenza di Da Prato. Simoni e Testagrossa sono stati i grandi dominatori della scena. I biancorossi di Pagliai hanno retto nei primi due set, sbagliando al servizio, soprattutto nel finale del primo. Nel terzo (25-20) i Lupi si sono arresi, perdendo fiducia.

Marco Lepri