Serie B1: Montesport in trasferta a Sassuolo, derby Timenet Empoli-Fucecchio

Per la 23° giornata del campionato di serie B1, la Montesport sarà in trasferta, questa sera, alle 21, a Sassuolo, dove al PalaPaganelli di Via Nievo, incontrerà le locali della BSC SSDARL MO. La partita è molto delicata per la Montesport che nelle ultime partite ha perduto punti importanti. Attualmente le biancoblù sono dodicesime con 25 punti, mentre le emiliane sono decime con 26 punti. E’ indispensabile portare via punti per impedire di essere risucchiate nelle zone basse della classifica.

La Pallavolo I’ Giglio di Castelfiorentino oggi pomeriggio è in trasferta a Prato, al Pala San Paolo, per incontrare l’Ariete Pallavolo. Le locali sono quinte in classifica con 50 punti e qualche speranza di disputare i play-off. Le biancorosse sono dodicesime con 23 punti. Le ultime partite delle ragazze di Buoncristiani però sono state piuttosto promettenti e quindi si spera di riportare a casa punti importanti, anche se sarà dura.

Grande derby fra Timenet Empoli e Pallavolo Fucecchio questa sera, alle 21, al PalAramini. Le due squadre sono reduci da turni infrasettimanali che hanno visto la chiara vittoria delle bianconere contro la Remo Masi, 3-0 e la sconfitta, al tie break, della Timenet contro la Sales Volley a Firenze per 3-2. Le giallonere sono sempre prime in classifica con 61 punti, mentre le ospiti sono quinte con 50 punti. Le giallonere però hanno un giorno di riposo in meno ed una partita durata oltre due ore nelle gambe. Il pronostico è incerto.

La Montelupo Città della Ceramica oggi pomeriggio, alle 18, al PalaBitossi, ha un compito improbo. Arriverà la forte Volley Club le Signe, attualmente terza con 56 punti che vorrà continuare la sequela di buoni risultati che potrebbero portarla ai play-off. Purtroppo le ceramiste sono ultime in classifica e quindi il pronostico è chiaramente orientato.

L’A.P. Certaldo è impegnato in trasferta al PalaWanny di Firenze alle 18, dove incontrerà le locali della Bisonte Company. Le due compagini sono al penultimo e terz’ultimo posto in classifica e quindi in posizione molto precaria per cercare di salvarsi. Comunque le biancorosse cercheranno di racimolare punti per avvicinare le rivali in classifica.

In campo maschile, nella poule salvezza, la Jolly Volley Fucecchio, con i suoi 35 punti e la terza posizione in classifica, ha un compito facile questa sera in casa contro il fanalino di coda Emma Villas La Bulletta. Arbitreranno Piro e Bambusa.