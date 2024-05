Serie B2 femminile. Ariete, l’ultima è con il Canniccia. Nuti recupera anche Stiaffini

Spazio alla festa. L’ultima di regular season in serie B2 nazionale femminile è un big match ma non conta niente. Versilia e Prato, in campo stasera alle 21 al palazzetto di San Paolo, sono, rispettivamente, matematicamente prima e seconda e la testa di entrambe è già rivolta ai playoff. La qualità delle due formazioni, però, fa sperare in uno spettacolo importante. Una gara senza pressioni e con pochi freni tattici e psicologici che potrà celebrare al meglio il torneo di entrambe le formazioni. Del resto il Volley Canniccia è squadra di grande qualità. La sfida d’andata, affrontata a con una situazione di classifica speculare rispetto a quella attuale (più quattro per Prato allora, più quattro per il Versilia oggi) era terminata con la vittoria delle versiliesi al quinto. Canniccia è squadra costruita in estate con l’innesto di quattro elementi di qualità, come la regista Brizzi, le attaccanti Bertone, proveniente da una lunga militanza in A2, Orlandini e Arcolini. Nuti recupera Stiaffini e quindi tutte disponibili in casa Ariete.