Serie B2 femminile. "Consani», attenzione. E’ un match decisivo

Match da dentro o fuori per la Pallavolo Grosseto targata Luca Consani.

Per il ventitreesimo turno di serie B2 femminile oggi alle 21 la squadra di coach Rossano Rossi ospita l’Ostia al palazzetto di piazza Atleti Azzurri d’Italia. Scontro salvezza da vincere a tutti i costi per le grossetane, none con 30 punti, che hanno nove lunghezze di vantaggio sulle laziali e che in caso di vittoria potrebbero essere quasi certe del mantenimento della categoria, dopo una stagione lunga e difficile.

Stasera al palazzetto grossetano ci sono in palio punti pesantissimi per la lotta salvezza, visto come le maremmane dovranno difendere l’esiguo vantaggio di due punti accumulato finora su Viterbo e Sant’Elia che inseguono in classifica. Vincere vorrebbe dire tenerle a debita distanza, mentre un passo falso potrebbe complicare e non poco questo finale di campionato delle grossetane.

La formazione di Ostia invece si gioca le ultime possibilità di rimanere in categoria, dopo il pesante ko rimediato nel turno precedente ed una classifica critica. Per questo sarà uno scontro difficile, sia dal punto di vista mentale che tecnico. Le laziali infatti nel turno scorso hanno perso 3-0 in casa contro Ondamedical San Gallo in un derby laziale. Grossetane a cui serve un guizzo in questo finale di stagione per mettere il ghiaccio il mantenimento della categoria.

Rossano Rossi in settimana ha lavorato sodo col gruppo, sia a livello tecnico che mentale per rendere più sgombra la testa delle proprie atlete, giunte in questo finale di stagione molto complicato.

Il programma: Ondamedical San Gallo-Futura Terracina 92, Pallavolo Grosseto-Diagnostic Group Ostia, La Smeralda-Mo.Da. Vbc Viterbo, Volleyrò Roma-Pan Alfieri Cagliari, Volley Friends Roma-Assitec Volleyball, Audax Idrosistemi-Us Garibaldi, Europea 92 Isernia-Roma 7 Volley.