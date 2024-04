Serie B2 femminile. "Consani»: contro l’Assitec partita da dentro o fuori

Partita da dentro o fuori per il "Luca Consani" nella B2 femminile. Oggi alle 17 la formazione di Rossi sida l’Assitec Volleyball, formazione di Sant’Elia Fiumerapido in provincia di Frosinone. Sfida delicatissima che le grossetane dovranno vincere a tutti i costi, sia perché le laziali hanno 19 punti e sono penultime, sia perché le grossetane sono incappate in un marzo sottotono. Le grossetane ad oggi sono infatti undicesime in classifica con 24 punti. Nell’anticipo, Roma 7, è andata a vincere per 3 a 2 in casa del Volleyro’, di fatto lasciando solo 5 o 6 formazioni a giocarsi la possibilità di permanenza in categoria. Ci sono ancora 18 punti in palio da qui alla fine e tanti scontri diretti, ma è arrivato il momento di un cambio di marcia per le grossetane che dovranno mettere cuore e testa nelle prossime gare e cancellare la brutta prestazione contro l’Audax. Sicuramente la sosta e questa settimana di lavoro duro contribuiranno ad avere un atteggiamento forte e grintoso. Il programma della giornata: Futura Terracina 92-Diagnostic Group Ostia, Ondamedical San Gallo-Vbc Viterbo, Europea 92 Isernia-Us Garibaldi, La Smeralda-Pan Alfieri Cagliari, Luca Consani-Assitec Volleyball, Audax Idrosistemi-Volley Friends RomaVolleyrò Roma-Roma 7 Volley.