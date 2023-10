Serie B2 femminile. "Consani» in ombra. Ad Anzio match chiuso in tre set

Secondo ko stagionale per la Pallavolo Grosseto Luca Consani nel campionato di serie B2 femminile. Nella trasferta laziale di Anzio, le grossetane allenate da coach Rossano Rossi hanno ceduto 3-0 (25-22, 25-20, 25-21) contro la prima della classe. Non una grande prova, però.

Nel primo set il sestetto maremmano ha giocato punto su punto con le padrone di casa, sostenute anche da un nutrito pubblico. La Pallavolo Grosseto è stata capace di un mini break portandosi sul 12-8 e poi sul 16-11: i time out di casa sono serviti però per liberare la mente delle laziali che si sono rimboccate le maniche. Sul 21-19 per la Pallavolo Grosseto, le padrone di casa hanno vinto un’azione lunghissima che ha dato fiducia, consentendo la rimonta, il sorpasso e la vittoria del primo set 25-22. Nel secondo, è partito meglio Anzio tenendo sempre le grossetane a distanza di tre o quattro punti. Le giocate di seconda dell’alzatrice di casa hanno messo un po’ in difficoltà le grossetane, però le padrone di casa metà set hanno rotto gli indugi allungando a più 4, col pallino del gioco sempre in mano fino al termine del set vinto poi 25-20. Confusione e poca convinzione per le grossetane che anche nel terzo set hanno lottato fino ai 16 punti. Poi le padrone di casa hanno allungato e tenuto a distanze le grossetane che sono dunque tornare in Maremma senza punti.