Serie B2 femminile. ’Consani’, nulla da fare. Isernia fuori portata

Troppo forte Isernia per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. La formazione femminile di B2 allenata da coach Rossano Rossi deve arrendersi per 3-0 (25-20, 25-20, 25-23) contro l’Europea 92 Volley Isernia.

Grossetane senza il proprio coach Rossano Rossi (nella foto), fermato a casa dall’influenza. Isernia in gran forma, trascinata da Casa, autrice di 14 punti.

Nel primo set le grossetane hanno giocato alla pari con le padrone di casa, fino all’allungo decisivo del 18-16 per le avversarie che poi hanno tenuto la testa avanti fino al 25-20 finale del primo set.

Nel secondo set Isernia è partita subito con un leggero vantaggio, tenendo tre lunghezze di distanza sulla formazione maremmana ed arrivando anche a cinque punti di vantaggio, chiudendo anche la seconda frazione 25-20.

Terzo set decisamente più combattuto con le grossetane che hanno iniziato meglio, passando avanti fin da subito e portandosi anche avanti di quattro lunghezze fino al 14-7: poi però le padrone di casa hanno messo in atto una clamorosa rimonta, pareggiando sul 18 pari ed allungando in maniera decisiva nel finale fino al 25-23.

Diciannovesima giornata di campionato amara insomma, con la classifica che adesso si fa pericolosa, visto come le grossetane – in astinenza di punti da alcune settimane – sono quartultime con 24 punti in classifica.

ISERNIA: Casa 14, Greco M. 9, Angelini Fl. 7, Lalli C. 11, Petta M. 9, Nardi 1, Ferrari (L); Bortolato, Gargiulo 4, Testa B. 1. Ne: Ricciardone. All. Micozzi.

PALLAVOLO GROSSETO: Corridori, Poggetti 3, Biagioli 11, Luschi 2, Bacci Fr. 8, Massari 2, Bronchini (L); Calza I. 9, D’Erasmo 1, Gambelli. Ne: Fallani, Milani, Bertelli L. e Calza As. (L2). All. Rossi (assente, in panchina Castellano).

Adesso le grossetane avranno due scontri diretti per la salvezza di fila da vincere a tutti i costi.