Serie B2 femminile. "Consani» occhio. Oggi i punti valgono doppio

Ultima partita casalinga per la Pallavolo Grosseto Luca Consani nel campionato di B2 femminile. Oggi il sestetto guidato da Rossano Rossi ospita quello del Roma 7 Volley. Entrambe le formazioni sono a caccia di punti vitali per la permanenza in categoria. Per capitan Poggetti e compagne questa è "la" partita. C’è bisogno del pubblico delle grandi occasioni per spingere alla vittoria le ragazze e per questo la società ha deciso di aprire il palazzetto a tutti con ingresso gratuito. l’incontro si giocherà alle 16 al palazzetto grossetano. Romane che hanno tre punti in più rispetto alla formazione grossetana per quella che si prospetta come una vera e propria sfida salvezza, a due giornate dalla fine della stagione regolare.

Poggetti e compagne dovranno tirare fuori orgoglio e grinta per prendersi punti che possono già valere la permanenza in categoria.