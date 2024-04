Serie B2 femminile. "Consani», tutto ok. Salvezza a un passo

Vittoria fondamentale per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani" che batte 3-0 (25-21, 25-16, 25-22) il Diagnostic Group Ostia e fa suoi i tre punti nel match vitale per la permanenza in categoria.

Le ragazze di coach Rossano Rossi, nel ventitreesimo turno di serie B2 femminile, fanno valere il fattore campo "demolendo" le laziali con autorità. Grossetane che salgono così a quota 33 punti, tenendo a debita distanza la zona retrocessione.

Il primo set è iniziato in pieno equilibrio tra le due formazioni, che si sono prese un punto ciascuno ad ogni cambio palla: dal 8 pari e fino al 16-16 pari in un susseguirsi di attacchi e difese. La svolta del primo set è arrivata una volta che le grossetane hanno toccato i 20 punti, mettendo a segno poi il break decisivo ed allungando di quei tre punti fondamentali per poi chiudere la prima frazione. Nel secondo set le ragazze di Rossi hanno iniziato decisamente meglio, prendendo un vantaggio di quattro punti (8-4), per poi portarsi sul 16-10 e sul 22-14; nel finale la formazione di Ostia ha tirato i remi in barca perdendo anche la seconda frazione. Nel terzo set invece la formazione ospite ha provato a tirare fuori un po’ di coraggio, portando la testa avanti in alcune circostanze, ma poi venendo sempre ripresa dalla formazione di casa che non ha mai permesso alle avversarie di scappare via. Sull’11-15 un time out è servito a schiarire le idee alla Pallavolo Grosseto che ha ripreso le avversarie e poi le ha superate sul 18-17: nel finale il team di casa ha messo a segno attacchi decisivi, vincendo il terzo set e chiudendo in bellezza la sfida. La volata salvezza delle maremmane vedrà sabato la trasferta in Sardegna sul campo della Maddalena, poi l’incontro casalingo contro Roma 7 e poi l’ultimo match, ancora in Sardegna, contro Pan Alfieri Cagliari.