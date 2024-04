Serie b2 femminile. Difficile trasferta sarda per il "Consani»

Ventiquattresimo turno, nel campionato di serie B2 femminile, per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani" che oggi sarà impegnata in Sardegna in una partita tutt’altro che facile. Trasferta complicata, infatti, per le ragazze allenate da, coach Rossano Rossi che oggi alle 15 saranno impegnate in terra sarda e precisamente sull’isola della Maddalena contro l’Us Garibaldi. Poggetti e compagne cercheranno punti preziosi per rimanere fuori dalla zona rossa mentre le ragazze sarde, ovviamente, non faranno certo regali alle avversarie maremmane.

Si preannuncia così una sfida ad altissima tensione, in un finale di campionato al cardiopalma.

Le grossetane dovrebbero riprendere da dove avevano lasciato la scorsa settimana, ovvero da una vittoria, o comunque provare a tornare dalla Sardegna con almeno un punto nel carniere.