Serie b2 femminile. Il "Consani» riceve l’Audax Quartuccio

Ventesimo turno di campionato per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani" nel campionato nazionale femminile di serie B2. Dopo un periodo avaro di punti, il team di coach Rossano Rossi riceverà la visita dell’Audax Quartuccio che vale come scontro diretto per la permanenza in categoria.

Le ragazze grossetane attualmente occupano il decimo posto in classifica con 24 punti, mentre le sarde sono penultime a 16 punti. Per le isolane si tratta di una opportunità per riagganciare il trenino salvezza, per le maremmane invece si tratta di un’opportunità fondamentale per incamerare punti preziosi per la classifica.

Ci sono tutti i presupposti per uno scontro ad alta tensione, e con grandi emozioni, per questo oggi alle 15.30 il palazzetto dello sport "Atleti Azzurri d’Italia" e il suo pubblico potrebbe essere l’arma in più delle grossetane.