Serie B2 femminile. Il "Luca Consani» brilla ancora

La Pallavolo Grosseto Luca Consani batte 3-0 in casa il Volley Friends Roma e mette a segno la seconda vittoria di fila nel campionato di serie B2 femminile: 25-14, 25-20, 25-23. Gara senza storia con le ragazze di coach Rossano Rossi sempre in controllo della partita. Dopo un primo set vinto con facilità, nel secondo le romane hanno provato una reazione, trovando però la pronta risposta di Santerini e compagne che hanno risposto colpo su colpo nel secondo e terzo set. Nell’ultimo, un errore arbitrale ha condizionato un po’ il finale di incontro. Con la Pallavolo Grosseto avanti 24-22 l’arbitro ha fischiato un fallo di posizione. Ma mentre le grossetane stavano festeggiando il direttore di gara ha poi richiamato le formazioni in campo, per un errore nella formazione partente. Nonostante il 24-23 le grossetane non hanno perso lucidità ed hanno portato comunque a casa l’incontro.