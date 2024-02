Serie B2 femminile. Il "Luca Consani» chiede strada al San Gallo Roma

La Pallavolo Grosseto "Luca Consani" va a caccia dell’ennesima prestazione positiva per allontanare la zona calda della classifica. Oggi alle 18 il team di coach Rossano Rossi ospita l’Onda Medical San Gallo, formazione di Nettuno che ha 28 punti ed occupa la terza posizione di classifica. Le grossetane arrivano a questo appuntamento forti di un filotto di vittorie importanti e di un’ottava piazza che fa respirare. Ma soprattutto dopo aver battuto la capolista e poi aver vinto lo scorso scontro salvezza. Calare di concentrazione contro le laziali però potrebbe costare caro perché la salvezza non è ancora conquistata. Capitan Poggetti e compagne cercheranno di riscattare la gara di andata, una delle prestazioni più opache di questo campionato, di fronte una formazione ostica molto ben equilibrata che cercherà di consolidare i piani alti della classifica. Ci sono tutti i presupposti per vedere una bella partita al palazzetto dello sport grossetano. Il programma: Us Garibaldi-Pan Alfieri Cagliari, La Smeralda-Volleyrò Roma, Roma 7 Volley-Mo. Da. Vbc Viterbo, Assitec Volley-Diagnostic Group Ostia, Volley Friends Roma-Futura Terracina 92, Audax Idrosistemi-Europea 92 Isernia, Pallavolo Grosseto-Onda Medical San Gallo Roma.