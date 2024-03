Serie b2 femminile. Il "Luca Consani» in trasferta a Isernia

Appuntamento esterno per la Pallavolo Grosseto Luca Consani nel campionato di B2 femminile. Le ragazze allenate da coach Rossano Rossi tornano in campo oggi per il diciannovesimo turno: la formazione grossetana andrà a far visita alla squadra Europea 92 Isernia. Trasferta complicata sia dal punto di vista logistico con i quasi quattrocento chilometri di distanza ma anche dal punto di vista tecnico.

La squadra di casa occupa infatti la quinta posizione a 31 punti, ma per gran parte del campionato è rimasta vicino ai vertici della classifica. Entrambe le formazioni arrivano da una netta sconfitta, il team maremmano ha rimediato un pesante 3-0 casalingo contro Volleyro’ e con lo stesso punteggio Assitech Frosinone ha liquidato la squadra isernina.

Sicuramente tutte e due le formazioni vorranno tornare a fare punti, Appuntamento alle 18.