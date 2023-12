Serie B2 femminile. Il "Luca Consani» riceve la visita dell’Us Garibaldi

Turno casalingo per la Pallavolo Grosseto Luca Consani nel campionato di B2 femminile. Dopo gli ultimi passi falsi la formazione allenata da coach Rossano Rossi oggi alle 15 ospita le sarde dell’Us Garibaldi, squadra de La Maddalena. Scontro salvezza importante per le grossetane che, scivolate al terz’ultimo posto, dovranno ritrovare grinta e gioco per uscire dalla zona rossa della classifica. La formazione sarda ad oggi ha tre punti in più, ma in casa servirà vincere senza sbavature per tornare a respirare un’aria di classifica migliore.

Intanto trasferta in Lunigiana per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. Le ragazze di coach Francesco Alpini oggi, per l’undicesimo turno di serie D femminile, saranno sul campo del Volley Team Lunigiana (inizio alle 18 a Villafranca in Lunigiana) per una sfida sulla carta abbordabile