Serie B2 femminile. Il "Luca Consani» sconfitto a Cagliari

Si chiude con una sconfitta in terra sarda la stagione della serie B2 femminile della Pallavolo Grosseto Luca Consani. La formazione di coach Rossano Rossi ha ceduto 3-0 sul campo della Pallavolo Alfieri Cagliari: 25-22, 25-14, 25-17. Sfida senza storia a favore delle sarde, che avevano ancora da chiedere qualcosa al campionato, mentre le grossetane erano già salve, e senza più obiettivi. Pallavolo Alfieri che invece aveva da conquistare i playoff e con questa vittoria li ha conquistati. In pratica l’incontro è durato solamente il primo set, abbastanza equilibrato, poi nei due restanti non c’è stata partita. Sicuramente le ragazze allenate da Rossi erano appagate da buon campionato fatto, avendo consolidato la permanenza in B2 la settimana precedente. Il primo set è stato ben giocato dalle grossetane che sono partite bene mettendo in difficoltà le cagliaritane. Pallavolo Grosseto che ha iniziato bene ed è stata a lungo in vantaggio, per poi farsi raggiungere dalle padrone di casa e poi superate nel finale.

Nel secondo set le sarde hanno iniziato meglio con grinta e ritmo mettendo subito alle strette la ricezione delle avversarie. La formazione grossetana ha perso subito fiducia, guadagnata invece dalle padrone di casa che hanno giocato meglio nei momenti decisivi. A coach Rossano Rossi mancavano ben tre giocatrici, come Calza, Massa e Bronchini. "Abbiamo provato a giocare solo nel primo set – ha detto Rossi – ma loro avevano stimoli maggiori dei nostri. Loro si giocavano i playoff, noi eravamo salvi. Abbiamo comunque centrato l’obiettivo salvezza, anche se ad inizio stagione puntavamo ad altro". Purtroppo la rosa ha dovuto fare i conti con l’assenza per metà campionato del capitano e libero Santerini, e con i tanti infortuni che hanno penalizzato la squadra nei momenti importanti del torneo. La Pallavolo Grosseto chiude quindi con 12 vittorie in 26 partite, salva, con Rossi che lascia l’incarico di allenatore per diventare a tutto tondo il direttore tecnico e sportivo della società.