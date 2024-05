Serie B2 femminile. L’Ariete vola ai play off dopo un match serrato

Ariete ai playoff. La Pallavolo Prato vince e convince nel campionato nazionale di serie B2 femminile. Il Pvp si impone al palazzetto di San Paolo per 3-1 al cospetto della Pallavolo Scandicci e conquista matematicamente la post season. Tutto questo grazie anche alla contemporanea sconfitta a sorpresa di Arezzo, che rende l’Ariete imprendibile per lo Ius.

Al di là di quanto possa dire il punteggio, il successo del Pvp sulla Savino Del Bene è stato però tutt’altro che facile. Prato scende in campo con Stiaffini in regia, Nuti opposto, Piccini e Cecchi centrali, Nesi e Saletti in attacco e Conticini libero. La sfida si rivela subito combattuta e si viaggia sul filo dell’equilibrio fino ai vantaggi: qui il Pvp piazza lo scatto vincente e chiude 27-25. L’illusione della strada spianata verso successo e playoff dura pochissimo, perché le fiorentine tornano agguerrite in campo e pareggiano subito i conti per 16-25. Ricevuto lo schiaffo Prato reagisce a sua volta e rimette in chiaro le posizioni di forza nel terzo parziale, vincendolo 25-18. Si arriva così al set decisivo: anche in questo caso si gioca punto a punto e si arriva ai vantaggi. Scandicci prova a reggere e ad allungare la contesa al tie break, ma l’Ariete vuole i tre punti e li ottiene per 28-26.