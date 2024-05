Serie b2 femminile. "Luca Consani» in trasferta a Cagliari

Rossano Rossi siederà sulla panchina della Pallavolo Grosseto "Luca Consani" per l’ultima volta. Da domani infatti il coach grossetano lascerà l’incarico di allenatore della B2 per occuparsi a tempo pieno nel nuovo ruolo di direttore tecnico di tutto il settore giovanile della società grossetana. Intanto le ragazze della B2, dopo aver ottenuto la salvezza, oggi alle 16 saranno a Cagliari contro il Pallavolo Alfieri per l’ultima di campionato sotto la guida di coach Rossi. Trasferta lunga e dispendiosa, che servirà a concludere una bellissima stagione da parte della formazione grossetana che ha ottenuto il mantenimento della categoria in anticipo, togliendosi durante l’anno anche diverse soddisfazioni. Pallavolo Grosseto nona con 36 punti che può arrivare a conquistare una posizione migliore di classifica, mentre le sarde, terze, possono ambire ancora alla seconda posizione e giocheranno per vincere a tutti i costi.