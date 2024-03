Serie B2 femminile. "Luca Consani» ko. Quartucciu vince 3-1

Passo falso che non ci voleva per la Pallavolo Grosseto Luca Consani nello scontro salvezza di B2 femminile cede 3-1 in casa. Le ragazze allenate da coach Rossano Rossi hanno perso in casa contro le sarde dell’Audax Pallavolo Quartucciu 1-3 (23-25, 22-25, 25-17, 17-25), formazione sarda che ha sbancato il campo grossetano. "Il set che abbiamo vinto loro lo hanno lasciato andare. E’ stato un risultato finto – ha spiegato a calda a fine incontro il coach Rossano Rossi -. Come ci sta succedendno ultimamente non accettiamo la fase lunga di scambio, e cerchiamo di liberarci e veniamo fuori con troppi errori. Ci siamo affrontati a viso aperto. Il nostro livello di battuta è sceso molto, loro ci hanno martellato tutta la partita. Noi abbiamo tenuto in ricezione, ma manca qualcosa. Vedo che ultimamente perdiamo set con punteggi fotocopia, le altre fanno meno errori. Arriviamo sempre lì ma non riusciamo a chiudere i set. Questa mentalità non è sufficiente per salvarsi. Le altre erano più agguerrite, noi dobbiamo guardarci dentro". Mancano sei partite e saranno sei finali per la formazione grossetana che sta provando a salvarsi ma è reduce da un marzo abbastanza negativo. "Dobbiamo muovere la classifica, speriamo di trovare contromisure – ha aggiunto l’allenatore - In un periodo così non ci fa altro che bene la pausa pasquale per ricaricare le pile". Unica soddisfazione di giornata è stato l’esordio in campo dal primo minuto del libero classe 2010 Clara Balestri, una giovanissima che ha giocato col piglio giusto nonostante la giovane età. E finalmente si è rivista in campo Asia Calza, che era ferma ai box per infortunio da alcune settimane. Il prossimo impegno delle ragazze di Rossi è in programma il fine settimana dopo Pasqua con un altro impegno casalingo, stavolta contro Frosinone, ottava forza del torneo.