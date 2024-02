Serie B2 femminile. "Luca Consani» super. Battuta la capolista

Incredibile vittoria a sorpresa della Pallavolo Grosseto Luca Consani. La formazione grossetana, impegnata nella quattordicesima giornata di B2 di volley, ha battuto 3-1 (16-25, 25-21, 25-15, 25-20) la capolista del girone Futura Terracina 92 annichilendola per un successo da incorniciare. La formazione di coach Rossano Rossi, perso il primo set in maniera netta ha poi iniziato a giocare una pallavolo intelligente, prendendosi un successo fondamentale e firmando l’impresa di aver fermato la prima della classe, fermando più volte a muro la fortissima opposto Barboni. Con D’Erasmo al centro le grossetane hanno trovato la quadratura giusta, stoppando le iniziative delle laziali e andando a segno con continuità. Nel primo set le prime della classe sono riuscite a prendere un piccolo vantaggio portandolo fino alla fine; perà la Pallavolo Grosseto è sempre stata in partita, con attacco e ricezione che hanno funzionato alla perfezione, fino a far perdere fiducia alle avversarie. "In allenamento le ragazze si stanno allenando con impegno – ha detto coach Rossano Rossi a fine gara -, stiamo aggiustando alcune cose. Abbiamo sostituito bene Santerini, in ricezione siamo andati bene anche se abbiamo concesso qualcosa. Fin dall’inizio avevo capito che dovevamo giocare sul centro della rete. Siamo tornati a giocare col vecchio mudolo e diverse atlete hanno disputato una sfida eccezionale. D’Erasmo centrale ci ha dato una variante importante, ha fatto una buona partita. Poggetti e Biagioli idem. Tutte hanno giocato una grande prestazione. Abbiamo dimostrato la forza del gruppo". Le grossetane adesso dovranno proseguire su questa strada per provare ad ottenere nuovamente la salvezza in anticipo nel girone H di serie B2 femminile.