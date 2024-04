Serie B2 femminile. Marsciano sconfitta ma il punto è prezioso

SAMER MARSCIANO

2

FOS REGGIO EMILIA

3

(25-13, 25-22, 12-25, 20-25, 13-15)

MARSCIANO: Ndulue 20, Carboni A. 14, Pierini 11, Carboni V. 9, Santi 6, Volpi 1, Fagioli (L1), Cornacchini 4, Brunori, Scarabottini, Scanu, Martinoli (L2). N.E. – Carboni L., Chiattelli. All. Sperandio e Simeoni.

REGGIO EMILIA: Brunfranco 29, Saccani 14, Odorici 10, Furegato 4, Attolini 2, Sazzi 1, Iotti (L), Ferrari 7, Camurri 7, Cattini, Rustichelli. N.E. – Barbero, Giovanardi. All. Sazzi e Campioli.

Arbitri: Violini e Gianferro.

MARSCIANO – Impresa sfiorata in serie B2 femminile per la Samer Marsciano che, sotto due a zero, rimonta Reggio Emilia ma si arrende al tie-break. Un punto prezioso per la classifica, quattro lunghezze di vantaggio sulla zona a rischio.