Serie B2 femminile. Pallavolo Grosseto. Vittoria scacciacrisi

Ritorno al successo per la Pallavolo Grosseto Luca Consani che scaccia la crisi dopo alcune settimane nere passate a raccogliere le briciole.

Nell’undicesima giornata di serie B2 femminile, il team di coach Rossano Rossi ha chiuso il 2023 vincendo in casa 3-1 (25-13, 25-17, 21-25, 25-23) contro le sarde dell’Us Garibaldi La Maddalena.

Era uno scontro salvezza da vincere a tutti i costi e le grossetane ce l’hanno fatta nonostante le sarde avessero strappato il terzo set nel quarto abbiamo lottato con le unghie e con i denti per arrivare al tiebreak.

Con questa vittoria la formazione grossetana scaccia la crisi e va ad agganciare in classifica proprio la formazione sarda, togliendosi dai bassifondi della graduatoria e potendo così chiudere l’anno nel migliore dei modi dopo che nelle ultime settimane i risultati erano stati piuttosto deludenti.

Il primo set è stato vinto senza grandi fatiche, così come il secondo. Nel terzo set invece c’è stato un blackout delle grossetane che hanno subìto il gioco della avversarie perdendo lucidità. Rossi nel quarto e decisivo set ha attinto dalla panchina, inserendo forze fresche che sono servite a portare a casa tre punti preziosi. Pallavolo Grosseto che quindi sale a quota 14 punti agganciando in classifica proprio le sarde.

"I cambi sono stati importanti – ha dichiarato a fine partita Rossano Rossi –, c’è stata una fase in cui la squadra ha perso lucidità, non eravamo al completo ed alcune atlete erano a corto di condizione fisica. Così chi è entrato ha dato una mano a recuperare lo svantaggio". Nei primi due set la squadra ha seguito alla lettera le indicazioni di Rossi, poi l’Us Garibaldi è venuto fuori nel terzo set con un break importante. Brave Bronchini e Bertelli quando sono entrate. Adesso ci sarà la pausa natalizia che servirà a Rossi per lavorare su alcune sfaccettature da migliorare, soprattutto in trasferta.