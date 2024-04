Serie b2 femminile. Per il "Consani» successo fondamentale nello scontro salvezza con il Volley Friends

Vittoria fondamentale nello scontro salvezza. A Roma, contro il Volley Friends, la Pallavolo Grosseto "Luca Consani" strappa un successo importante per il mantenimento della serie B2 femminile: le ragazze di coach Rossano Rossi hanno vinto 3-1 (15-25, 25-18, 24-26, 23-25) al termine di una bella battaglia contro il giovane team della Capitale. La sfida non era scontata e infatti la formazione di casa è partita meglio mettendo a ferro e fuoco la difesa grossetana, con la formazione di coach Rossi costretta a cedere 25-15; decisamente meglio la seconda frazione con le grossetane più libere mentalmente e determinate, riuscendo a prendere contromisure alle romane per poi andare sull’1-1. Nel terzo set l’avvio è stato di marca Volley Friends, ma piano piano la Pallavolo Grosseto si è rifatta sotto: sul 24-20 per le locali le grossetane hanno tirato fuori difesa e grinta necessaria per portarsi a casa il set grazie ai punti di Biagioli e Bacci. Il contraccolpo psicologico ha di fatto messo a dura prova la squadra di Roma che nel quarto set ha concesso punti alle maremmane, pur rimanendo in scia fino alla fine. Il braccio di ferro finale però è stato vinto dalla squadra grossetana. Coach Rossano Rossi ha visto nelle sue ragazze la giusta determinazione per cambiare a proprio favore l’incontro. Con questa vittoria la formazione di Rossi sale a quota 30 punti, rosicchiandone tre proprio alla squadra romana che rimane con due lunghezze di vantaggio in classifica.