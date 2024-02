Serie B2 femminile. Un grande "Consani» sbanca Viterbo

Grande prestazione e grande vittoria esterna per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. Le ragazze della B2 femminile allenate da Rossano Rossi hanno sbancato 3-1 (25-20, 21-25, 28-30, 13-25) il campo del Vbc Viterbo ottenendo tre punti fondamentali per la propria corsa salvezza. Seconda vittoria consecutiva per le grossetane che, dopo aver battuto la capolista Terracina, stavolta vincono lo scontro salvezza fuori casa. E dire che le cose non si erano messe bene per la formazione grossetana sotto uno a zero, perdendo il primo set 25-20 nonostante le grossetane fossero partite bene sull’8-2. Poi la rimonta delle viterbesi e il primo set alle padrone di casa. Nella seconda frazione vittoria 25-21 delle grossetane e poi nel terzo set il braccio di ferro vinto 30-28 dalla formazione di Rossi capace di annullare tre palle set alle padrone di casa. Viterbo perde sicurezza e cede senza storia anche nel quarto set 25-13.

"E’ stato un successo di squadra – ha spiegato a fine partita coach Rossano Rossi – nato in settimana. Le ragazze si allenano a un livello sempre più alto. Giocano con fiducia. Abbiamo ricordato alle ragazze di aggiustare alcune piccolezze, noi abbiamo giocato molto bene in attacco. Viterbo ha difeso e basta. Stiamo provando cose nuove e quando c’è fiducia tutto viene bene. Viterbo è sempre un campo difficile, il successo vale doppio. Loro ci inseguivano e siamo andati a sei punti in più. Continuiamo a lavorare così in palestra, provando a guadagnare qualche punto su chi ci sta davanti". Sabato in casa alle 18 arriva l’Anzio per un’altra sfida importante. "Partiamo sempre contratte e ci mettiamo troppo a scaldarci – ha aggiunto la palleggiatore Lavinia Poggetti – poi siamo entrate in partita ed è andata bene. Siamo state brave anche se soffriamo sempre Viterbo. Al terzo set abbiamo retto, ce l’abbiamo messa tutta e ci siamo portate a casa la vittoria. Sono già due partite che facciamo risultato pieno. Andiamo avanti su questa strada".