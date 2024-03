Serie B2 femminile. Volleyrò troppo forte: "Luca Consani» ko

Dolorosa sconfitta casalinga per la Pallavolo Grosseto Luca Consani contro Volleyrò Roma. Le romane hanno sbancato il palazzetto grossetano 3-0 (21-25, 24-26, 22-25) nel turno di serie B2 femminile, annichilendo le maremmane che restano quindi invischiate nella corsa salvezza. Le romane, formazione giovanile di grande speranze composta da giocatrici che fanno dell’altezza il proprio punto forte, hanno messo subito pressione alle grossetane che hanno giocato bene, ma hanno commesso un po’ troppi errori nei momenti decisivi. "E’ stata una partita dai due volti, siamo partite intimorite – ha spiegato a fine gara la giocatrice Sara Biagioli -. Non siamo riuscite a fare il nostro gioco, poi la gara si è evoluta ed abbiamo iniziato a giocare. Ma non siamo riuscite, perché abbiamo fatto troppi errori diretti. Onore alle avversarie, noi potevamo fare meglio e mettiamo la testa alla prossima partita. Non abbiamo nulla da perdere e dobbiamo sempre giocare a viso aperto. Sia con la prima che contro l’ultima. Da qui alla fine saranno tutte battaglie, sarà dura. Dobbiamo provare a fare punti ovunque ed in casa dobbiamo far valere il fattore campo. Potevamo fare punti con Volleyrò ma non è andata come doveva". La sfida è andata subito in favore delle romane che nel primo set hanno saputo mettere pressione alle grossetane, le quali si sono difese con carattere cercando di rispondere colpo su colpo. Il break decisivo delle ospiti è però valso il primo set. Nella seconda frazione le due squadre si sono sfidate a viso aperte col team di Rossano Rossi che ha giocato in maniera più disinvolta mettendo spesso in difficoltà le avversarie, seppur perdendo nel finale ai vantaggi. Terzo set molto combattuto, ma anche questo in favore delle romane che hanno saputo essere decisive nei momenti più importanti.