Serie B2. La Fenice si conferma animale da trasferta. Che vittoria al tie-break a Fossato di Vico

Una Fenice da trasferta e rimonta (e sinora vittoriosa solo al tie-break). Due punti per la squadra pistoiese dalla trasferta di Fossato di Vico: 3-2 (19-25, 23-25, 25-23, 25-17, 15-13) al Fossato Volley, punto numero 4 (in altrettante giornate) e nono posto nella classifica del girone B del campionato femminile nazionale di serie B2. Coach Cristiano Testi ha schierato inizialmente in campo Betti alzatrice, Mazza opposta, capitan Massaro e Lopez centrali, Mantellassi e Cicchitelli bande, Bini libero. Partenza forte delle umbre, ma pistoiesi abili a restare in partita, non disunendosi. Anche sotto due set a zero, le nostre sono state capaci di resettare tutto e ripartire, finendo per imporsi di misura. "Siamo contenti di aver archiviato positivamente la trasferta più lunga del torneo – commenta Testi –. Le perugine ci hanno reso la vita difficile nei primi due parziali, ove siamo stati fallosi al servizio e poco precisi in fase difensiva. Poi siamo stati bravi a condurre la gara sino alla fine, bravi a non mollare e reagire nelle situazioni critiche". Tabellino: Lopez 14, Mazza 18, Massaro 7, Bini 0, Gaggioli 0, Cicchitelli 7, Guarducci 9, Gualtierotti 0, Betti 5, Mantellassi 13, Franciolini 0.

Gianluca Barni