Serie B2. La Fenice si mangia le mani. Brutta sconfitta al tie break

Da rodersi le mani. In vantaggio due set a zero, il Pistoia Volley La Fenice cede tra le mura amiche 3-2 (23-25, 26-28, 25-23, 25-12, 15-12) alla formazione umbra del San Feliciano, nell’ottava giornata di ritorno della regular season del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2. Come dire, essere andati a un passo dall’ennesima impresa. Una gara lunga, di due ore e 42 minuti, che alla fine regala un punticino alle giocatrici fuxiablu, sempre terz’ultime in classifica con 19 punti, a -5 lunghezze dalla salvezza quando restano 5 turni da disputare (con 15 punti complessivi in palio). Tabellino: Lopez 14, Mazza 15, Massaro 11, Cicchitelli 19, Betti 1, Mantellassi 10, Bini 0, Gaggioli 0, Guarducci 0, Sperati 0, Biagi 0, n.e. Gualtierotti. "È stata una gara molto difficile, nella quale abbiamo pagato a caro prezzo la non perfetta forma psicofisica di alcuni elementi – commenta il tecnico Vittorio Bertini –. A essere onesti, venivamo da una settimana in cui ci siamo allenati bene, ma evidentemente non è stato sufficiente e abbiamo sofferto, soprattutto in attacco. Peccato, perché una vittoria avrebbe riaperto ancor di più i giochi-salvezza. Ma siamo ancora in corsa, almeno sino a quando la matematica non ci condannerà".