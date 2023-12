Serie B2 nazionale. Ariete, successo prezioso contro l’ostica Savino

Vince ancora la Pallavolo Prato nel campionato femminile di serie B2 nazionale. Lo fa soffrendo, lottando, ma alla fine prendendo le misure ad una Savino grintosa. Successo non scontato e quindi prezioso in un torneo equilibrato in cui tutte le vittorie sono preziosissime. Adesso riposo per preparare un 2024 che si annuncia avvincente. Il successo a Scandicci arriva col punteggio di 3-1, dopo avere faticato nei primi due parziali. L’Ariete scende in campo con Mennini e Fanelli in diagonale, Piccini e Cecchi al centro, Nesi e Saletti ad attaccare e Conticini libero. Il primo set è equilibrato, si gioca punto a punto fino ad arrivare ai vantaggi. Qui sale in cattedra Fanelli che conduce il Pvp alla vittoria del parziale 24-26. Al ritorno in campo le fiorentine cambiano passo, volano 15-12, tengono 23-21 e chiudono 25-22. La sfida sembra prendere una brutta piega per Prato che dal 7-5 locale nel terzo set trova le contromisure per fare male alla Savino Del Bene. Il Pvp strappa 10-13, allunga 18-23 e chiude 19-25. Scandicci va in confusione, Prato capisce che il momento per approfittarne e nella quarta frazione scappa 13-16, 16-21 e porta a casa la vittoria di set e partita 16-25. La formazione dell’Ariete: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.