Serie b2. Pallavolo Grosseto, colpo di mercato

La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri è andata sul mercato. La formazione femminile, impegnata nella corsa salvezza nel torneo di B2, cambia forma. La società infatti ha tesserato la giocatrice italo-albanese Selentina Nanaj, 25 anni, che arriva in Maremma per rinforzare l’organico di coach Rossano Rossi. Il nuovo acquisto, residente a Massa, ha mosso i suoi primi passi nella società Acq Viviquercioli Volley Massa per poi militare a 13 anni nella serie C Volley Carrarese e l’anno dopo nel campionato di serie B2. Durante questi anni ha collezionato anche due convocazioni nella nazionale di pallavolo albanese, partecipando al torneo in Lussemburgo con la prima squadra e al campionato dei Balcani con l’Under 21. Poi ha avuto una breve pausa che la porta oggi a ricominciare con la stessa voglia di giocare. "Questa occasione sarà per me prova di riscatto – spiega Nanaj – e ringrazio la Pallavolo Grosseto per la grande opportunità che mi sta dando, inserendomi in una squadra con giocatrici di ottima caratura".