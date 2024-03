Serie C. Bene Fenix e Lugo

Russi Volley

3

Fenix Energia Faenza

0

(25-22; 25-23; 25-20)

RUSSI: Toresi 2, Orioli ne, Valgimigli ne, Corradin 9, Mariucci 10, Turroni (L1), Foschini ne, Karaj 5, Zebi 10, Zanotti ne, Greco ne, Zama 5, Montanari (L2), Taglioli ne. All.: Mazzotti

FAENZA: Alberti 7, Casadio ne, Bertoni 6, Solaroli 3, Francesconi 8, Gorini 4, Betti 5, Emiliani ne, Baldani 4, Cavallari 10, Seganti (L1), Zoli (L2), Guardigli ne, Maines. All.: Manca

Pesante sconfitta per la Fenix che in un colpo solo perde la vetta della classifica e scivola al terzo posto. Ora dovrà cercare di guadagnare le prime due posizioni per accedere ai playoff sfruttando le restanti quattro giornate e decisiva sarà la prossima, perché domani alle 21.15 al PalaBubani arriverà Bellaria, la nuova regina del girone. Russi si aggiudica con pieno merito il derby grazie ad un rotondo 3-0 che sottolinea la grande prova della squadra. La Fenix mostra sin dalle prime battute di gioco poca attenzione, commettendo troppi errori soprattutto in difesa. Russi ne approfitta e vince il primo set 22-25. Faenza prova a reagire, ma sul 19-15 subisce un break di 6-1 che porta le padrone di casa avanti 21-20, dando loro la carica per allungare fino al 25-23. Nel terzo set, la Fenix insegue sempre le avversarie, riuscendo soltanto a portarsi sotto di una lunghezza (18-19) prima di subire l’accelerata finale che regala a Russi il set 25-20 e l’intera posta in palio. Ancora un’altra vittoria poi per la Liverani Involley Lugo, l’ottava consecutiva, solo vittorie nel 2024. Volley Academy Ravenna - Liverani Involley Lugo 1-3 (25-21, 23-25, 21-25, 22-25); è stata probabilmente la vittoria più sofferta del campionato.

Classifica: Bellaria 44; Forlimpopoli 43; Faenza 42; Project System Rimini 39; Portuali Ravenna 33; Liverani Involley 32; Volley Academy Manu Benelli e Libertas Claus Volley Forlì 25; Russi 20; Retina Cattolica 9; Rubicone In Volley 7; Solovolley Imola 5.