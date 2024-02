Serie C. Colombiera a Lavagna con Carli in panchina

Aria di cambiamenti in casa Volley Colombiera in serie C maschile: la società ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore Riccardo Giannini, ringraziandolo per il lavoro svolto, l’impegno profuso e augurandogli il meglio per il futuro. Il club giallonero ha optato per una soluzione interna, scegliendo come sostituto sulla panchina Claudio Carli, già direttore tecnico e coach dei settori giovanili. Il nuovo tecnico sarà subito all’opera domani alle 19 in trasferta contro l’Admo che si presenterà al palazzetto ’Parco Tigullio’ di Lavagna forte del terzo posto in classifica. "Sarà una partita difficile – spiega il neo allenatore – anche perché dovremo fare i conti con molte assenze". A completare il primo turno del girone di ritorno del campionato di pallavolo maschile serie C saranno: Colombo-Sabazia, Chiavari-Albisola, Sant’Antonio-Vbc Savona e Finale-Imperia. In Serie C femminile per la Pallavolo Futura si tratterà dell’ultima giornata di campionato visto che poi riposerà la prossima settimana. Stasera alle 21alla palestra dell’Istituto Nautico San Giorgio a Genova Porto le ceparanesi si scontreranno contro la capolista Albaro Volley, formazione costruita per la promozione in B2, che vanta uno score di tutto rispetto con soli tre set persi in dodici gare.

"Il lavoro settimanale delle ragazze di coach Simoncini procede secondo tabella – dice il dirigente Pascucci – con un pizzico di euforia per il raggiungimento dell’obiettivo play-off che le vedrà confrontarsi con le prime quattro classificate del ponente". Il Lunezia Volley se la vedrà, questa sera alle 21, contro il fanalino di coda Normac Wonder Project in trasferta al ’PalaLino’ di Genova Maragliano. "Sarà una sfida che conterà ben poco per il risultato – dichiara il dt Menconi – in cui sicuramente faremo alcuni esperimenti per poi concentrarci alla prossima delicata fase dei playout". L’altro match della giornata è Campomorone-Admo Lavagna

Ilaria Gallione