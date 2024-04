Serie C e D. Futura-Colombo sfida ad alto livello

Turno complicato per il Volley Colombiera che stasera alle 21 ospiterà alla palestra di Ameglia la vice capolista Fas Albisola. Un incontro ostico, il 20° del campionato di pallavolo maschile serie C, in cui i ragazzi di Carli proveranno comunque a dare del filo da torcere ad un avversario ambizioso e ben organizzato, cercando di essere più concreti del solito. In campo femminile nel penultimo turno dei playoff di serie C la Pallavolo Futura sarà impegnata in trasferta contro il Vasco Lanfranchi. Le ceparanesi si presenteranno al ’PalaCanepa’ di Diano Marina stasera alle 21 consapevoli di affrontare una squadra esperta e fisicamente dotata specialmente in attacco con alcune atlete che hanno giocato in categoria superiore. In casa Futura c’è grande soddisfazione per la convocazione della palleggiatrice under 16 Cella Luna nella selezione regionale femminile guidata da coach Parodi. Sul fronte play-out (serie C femminile ) il Lunezia Volley concluderà la stagione in esterna stasera alle 21 contro il Serteco Volley School.

Le sarzanesi, con la salvezza già in tasca, affronteranno la sfida con tranquillità e in formazione mista, considerate anche le assenze di Ruffini, Benettini, Michi e capitan Poletti.

In serie D maschile si assisterà ad un match ad alti livelli tra la Pallavolo Futura (nella foto) e la capolista Colombo, formazione composta da ragazzi classe 2008 di ottimo livello. Una gara (in programma oggi alle 18 alla palestra di Ceparana) che sarà aperta a qualsiasi risultato. Sul versante femminile il Lunezia Volley concluderà il girone di classificazione al ’PalaBologna’ contro il Finalmaremola domani alle 19 schierando la seconda squadra dell’Under 16. Nei playoff regionali (serie D femminile) la Rainbow Volley, al completo, proverà a tornare subito al successo oggi alle 18 al palazzetto di Vezzano contro il Sabazia Vadogateway.

Ilaria Gallione