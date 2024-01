Serie C femminile. Al Lunezia Volley non è bastato un buon terzo set

Acli S. Sabina

3

Lunezia Volley

1

ACLI SANTA SABINA GENOVA: Bernardinelli. Gulisano, Iaconi, Mazzier, Morra, Pesce, Portello, Risso, Scaltriti, Testini, Torre, Tosarello, liberi Fossa e Venturoli. All. Ferloni.

LUNEZIA VOLLEY: Aldovardi, Benettini, Castagna, Malaspina, Michi, Montemagni, Poli, Quartieri, libero Mozzachiodi. All. Martinelli.

Arbitri: Calsi e Barbieri

Parziali: 25-8, 25-16, 17-25, 25-10.

GENOVA – Netta sconfitta del Lunezia Volley che soltanto nel terzo set è risuscito a tenere testa all’Acli S. Sabina. "È un periodo in cui dobbiamo fare i conti con le troppe assenze – spiega coach Martinelli – e quando giochiamo con squadre più esperte la differenza si fa sentire. Non abbiamo lottato a sufficienza e nei primi due parziali non eravamo proprio in campo. Ottima, invece, la reazione nel terzo, chiuso a nostro favore senza difficoltà, per poi tornare a subire il gioco avversario fino al 3-1 finale".

I.G.