Serie c femminile. Al Palagolfo c’è l’Oasi Volley Viareggio

Dopo aver fatto paura, e preso un punto, alla capolista, oggi la Pallavolo Follonica è chiamata a ripetersi giocando un’altra grande partita. Per il diciottesimo turno di serie C femminile la formazione di coach Giuseppe D’Auge alle 18 al Palagolfo ospita l’Oasi Volley Viareggio, formazione che ha sei punti in più delle maremmane. "Sono contento per il punto guadagnato nel turno scorso – spiega D’Auge -, che ci permette di agganciare Donoratico e di scavalcarlo in classifica per il quoziente set e sono convinto che se avessimo vinto il secondo parziale saremmo qui a festeggiare una vittoria, anche se bisogna riconoscere il valore delle nostre avversarie. Adesso sotto con il lavoro in palestra perché ci aspettano tutti scontri diretti per la salvezza". Probabilmente sarà indisponibile Sophie Saladino che ha dovuto lasciare il campo durante il quarto set nello scorso incontro.